Der Comeback-Plan von Manuel Neuer steht

Die Reha nach seinem Unterschenkelbruch Ende des vergangenen Jahres läuft für Manuel Neuer weiterhin nach Mass. Schon bald wird er wieder auf den Rasen zurückkehren.

Laut «Sky» soll dies in zwei bis drei Wochen soweit sein. Derzeit arbeitet Neuer vor allem noch im Kraftraum und in der Physio. Der 37-Jährige kann schon bald wieder torwartspezifische Übungen sowie Lauftraining absolvieren. Im Juli soll der Bayern-Kapitän dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Somit wäre Neuer wohl für den Start in die neue Saison bereit.

Gemeinhin wird erwartet, dass Trainer Thomas Tuchel wieder auf ihn als Nummer 1 setzen wird, sobald er fit zurückkehrt. So sind zumindest die Aussagen zu interpretieren, die der neue Bayern-Coach bislang öffentlich tätigte. Für Yann Sommer könnte deshalb im Sommer bereits wieder ein Wechsel anstehen.

psc 2 Mai, 2023 09:54