Corentin Tolisso am Knöchel operiert

Wie der FC Bayern mitteilt, wurde Mittelfeldspieler Corentin Tolisso am Dienstag am Knöchel operiert. Er wird lange ausfallen.

Der 25-Jährige musste sich in Murnau von bei Dr. Johannes Gabel am Bandapparat des linken Aussenknöchels operiert werden. Corentin Tolisso wird planmässig in vier Wochen wieder mit dem Aufbautraining beginnen können.

ℹ @CorentinTolisso wurde heute erfolgreich am Bandapparat des linken Außenknöchels operiert. Er wird in rund vier Wochen mit dem Aufbautraining beginnen. 🔗 https://t.co/vk2GwF5RRo — FC Bayern München (@FCBayern) April 21, 2020

psc 21 April, 2020 18:53