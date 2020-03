View this post on Instagram

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam. Deswegen gründen @jok_32 und ich die Initative "WE KICK CORONA" und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen, die gerade jetzt jeden Cent benötigen. Macht mit auf wekickcorona.com Danke für Euren Einsatz und Euren Support ! @wekickcorona https://www.wekickcorona.com