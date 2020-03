Coutinho: 5 Interessenten von der Insel

Es zeichnet sich immer stärker ab, dass Coutinho nach zweieinhalb eher schwierigen Jahren in Spanien und Deutschland im Sommer auf die Insel zurückkehrt. Von dort gibt es inzwischen fünf Interessenten.

Bereits vor einiger Zeit wurde Chelsea als möglicher Abnehmer für den 27-jährigen Brasilianer, der während seiner Zeit bei Liverpool zwischen 2013 und 2018 brillieren konnte, ins Spiel gebracht. Auch Arsenal, Tottenham und Manchester United sollen sich zumindest mit dem Edeltechniker befassen. Und die katalanische Zeitung “Sport” bringt jetzt einen weiteren Klub von der Insel ins Spiel: Auch Leicester City ist demnach an Coutinho dran.

Vom Glamour-Effekt her mögen die Foxes nicht mit Barça, Bayern oder den übrigen englischen Topklubs mithalten können, doch der Verein liegt in der unterbrochenen Premier League zurzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Die Teilnahme an der Champions League im kommenden Jahr erscheint wahrscheinlich. Coutinho würde im Team sicherlich eine tragende Rolle übernehmen können. Etwas, das ihm sowohl bei Barça wie auch in dieser Saison bei den Bayern eher selten zusteht.

Vertraglich ist der 61-fache Nationalspieler bis 2023 an Barcelona gebunden. Die Bayern besässen im Sommer eine Kaufoption in Höhe von 120 Mio. Euro, die sie aber nicht ziehen werden.

psc 31 März, 2020 17:52