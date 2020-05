Coutinho könnte nie mehr für die Bayern auflaufen

Obwohl die Bundesliga am kommenden Wochenende ihren Ligabetrieb wieder aufnehmen will, könnte Coutinho sein letztes Spiel für den FC Bayern bereits bestritten haben. Trainer Hansi Flick hofft, dass es nicht so ist.

Der brasilianische Spielmacher fehlt neben Corentin Tolisso derzeit im Mannschaftstraining der Münchner. Grund dafür ist eine Sprunggelenksverletzung, die eine Operation zur Folge hatte. Laut “Mundo Deportivo” droht Coutinho deutlich länger auszufallen als zunächst angenommen.

Und zwar so lange, dass die Saison bereits beendet ist, wenn er wieder einsatzfähig wäre. Der deutsche Rekordmeister wird den Leihspieler des FC Barcelona nach dieser Saison trotz Kaufoption nicht fix übernehmen. So viel istbereits sicher. Unter Umständen bestritt der 27-Jährige seinen letzten Einsatz für die Bayern am 8. März beim 2:0-Sieg gegen Augsburg.

An dieses Szenario denkt Trainer Hansi Flick bislang nicht. “Vielleicht ist er in den letzten Saisonspielen noch dabei”, sagt er dem “kicker” hoffnungsvoll.

