Coutinho könnte wohl doch Zukunft bei Barcelona haben

Philippe Coutinhos Zukunft scheint noch nicht entschieden zu sein. Der Brasilianer könnte nun überraschenderweise sogar doch noch für den FC Barcelona auflaufen.

Laut Angaben der katalanischen "Sport" könnte Philippe Coutinho Teil der Pläne des neuen Barça-Coach Ronald Koeman sein. Der Niederländer soll im Brasilianer einen interessanten Kandidaten sehen, um den Umbruch, der die Verkäufe einiger langjähriger Stars vorsieht, bei den Katalanen voranzutreiben.

Coutinhos Leihklub, der FC Bayern, dürfte derweil kein Interesse an einer Festverpflichtung des Offensivspielers, der bei der 8:2-Gala gegen Barcelona zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte, haben. Über die vergangenen Monate wurde zudem über eine mögliche Rückkehr in die Premier League spekuliert. Diesbezüglich wurde es aber in letzter Zeit ruhiger. Eine endgültige Entscheidung wird nach dem Champions League-Finale fallen.

adk 23 August, 2020 16:54