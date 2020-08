Coutinho: Ein Tweet von 2011 passt perfekt zum Kantersieg

Philippe Coutinho kam gegen den FC Barcelona zwar nur für eine Viertelstunde zum Einsatz. Diese hat er allerdings mit zwei Toren sowie einer Vorlage bestens genutzt. Ein Tweet aus dem Jahre 2011 passt quasi perfekt zum Spiel

“Heute hatten wir ein Spiel gegen das Junioren-Team. Ich habe zwei Tore geschossen. Jetzt bin ich zu Hause und schaue mir einen Film an”, schrieb O Magico, wie Coutinho in seiner Heimat Brasilien genannt wird, 2011 als damals 19-Jähriger.

Der 28-Jährige wird nach dem Ende des Champions-League-Turnier in Lissabon vorerst zu Barça zurückkehren. Eine Zukunft soll Coutinho dort allerdings nicht haben. Der spanische Vizemeister versucht, seinen noch bis 2023 gebundenen Zauberfuss zur höchsten Ablöse an einen Klub zu verkaufen. Als wahrscheinlichstes Ziel gilt die Premier League.

Hi. Today we had a game against the junior team. I scored two goals. Now at home watching a movie. bye

— Philipe Coutinho (@Phil_Coutinho) September 3, 2011