Das sagt Nübel zu seinem Bayern-Antritt

Alexander Nübel ist beim FC Bayern angekommen. Am Dienstag den Medizincheck absolviert, sprach der Keeper zugleich über seine Ziele mit den Münchnern.

Der ablösefreie Transfer von Alexander Nübel von Schalke 04 zum FC Bayern hat für viel Aufruhr gesorgt. Nun ist der 23-Jährige aber endlich beim deutschen Rekordmeister angekommen. Dort absolvierte der Goalie am Dienstag “erfolgreich” den Medizincheck, wie der Verein mitteilte. In der bayerischen Landeshauptstadt unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag bis 2025.

“Die ersten Eindrücke sind sehr, sehr gut”, teilt Nübel im Video-Interview mit. Obwohl sich der Torhüter wohl vorerst als Nummer zwei hinter Manuel Neuer einreihen muss, zeigt er sich ambitioniert: “Ich wollte den nächsten Schritt machen. Ich habe das Angebot von Bayern München bekommen. Klar, das ist der grösste Verein in Deutschland. Deswegen will ich mit dem FC Bayern viele Erfolge feiern und mich stetig weiterentwickeln. Das sind so die nächsten Ziele, die ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren habe.”

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic erklärt derweil: “Wir sind froh, dass Alexander jetzt bei uns ist. Er hat sich entschlossen, den Schritt zum FC Bayern zu machen, und wir sind sicher, dass wir an ihm viel Freude haben werden. (…) Er wird sich beim FC Bayern weiterentwickeln und seinen Weg machen. Dabei bekommt er von uns jede Unterstützung.”

adk 30 Juni, 2020 17:10