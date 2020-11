Alaba-Berater Pini Zahavi nimmt Gespräche mit Chelsea auf

Bei David Alaba gibt es neue Entwicklungen: Berater Pini Zahavi will im Januar offenbar Kontakt zum FC Chelsea herstellen.

Die Blues haben im vergangenen Transfer-Sommer trotz Corona-Pandemie kräftig auf dem Transfermarkt zugelangt und könnten dies weiterhin tun. Zahavi wohnt in London und pflegt laut “Bild”- und “Sport Bild”-Fussballchef beste Beziehungen zu Chelsea. Der Israeli könnte versuchen Alaba dahin zu transferieren.

Der 29-Jährige kann sich einen Wechsel in die Premier League und in die englische Metropole offenbar durchaus vorstellen, auch wenn er sich in der Vergangenheit eher auf die spanischen Topklubs Real Madrid und Barça fokussiert hat.

Ab dem 1. Januar kann es mit den Verhandlungen losgehen. Auch PSG zeigt bereits Interesse am Österreicher.

psc 27 November, 2020 11:22