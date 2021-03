Bestätigt: Alaba-Entscheidung fällt zwischen 4 Klubs – ein Favorit

Die Würfel in der Causa David Alaba scheinen gefallen: Den österreichischen Verteidiger zieht es wohl nach Spanien. Final ist die Entscheidung indes noch nicht.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der 28-Jährige bereits seit Februar eine mündliche Einigung mit Real Madrid erzielt. Dort soll er künftig 12 Mio. Euro pro Jahr kassieren. Ein Vertrag bis 2025 ist in Aussicht. Noch hat Alaba seine definitive Zusage in Form einer Unterschrift allerdings nicht gegeben. Vorrang habe ein Wechsel in La Liga “,aber wir reden noch mit anderen Klubs”, wird Berater Pini Zahavi im “kicker” zitiert. Vier Vereine sind demnach im Rennen “da muss David aussuchen, wer das Rennen macht”.

Neben den Madrilenen handelt es sich bei den verbleibenden Klubs wohl um Barça, PSG und Chelsea. Die klare Tendenz deutet aber in Richtung Real. Eine Deadline habe sich Alaba laut Zahavi nicht gesetzt. Möglich sei auch, dass er sich sogar erst nach der EM entscheidet bzw. die Wahl erst dann bekanntgegeben wird.

psc 29 März, 2021 09:56