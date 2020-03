Die Weichen zur Zukunft von David Alaba werden gestellt

Bayerns Abwehrspieler David Alaba steht vor einer wichtigen Entscheidung: Verlängert er seinen bis 2021 gültigen Kontrakt beim FC Bayern noch einmal und bleibt dann wohl bis zum Karriereende in München oder nimmt er noch einmal eine neue Herausforderung im Ausland an? Die Weichen könnten gestellt sind.

Für beide Optionen gibt es Argumente: David Alaba weiss, was er in München hat, nimmt auch unter Trainer Hansi Flick eine wichtige Rolle ein – wenn auch nun in der zentralen Abwehr und nicht mehr hinten links, wo Alphonso Davies zum Zug kommt – und fühlt sich mit seiner Familie in der Stadt wohl.

Allerdings spricht der 27-jährige Österreicher auch schon länger davon, noch einmal ein neues Kapitel im Ausland aufzuschlagen. Mit Manchester City, Real Madrid und vor allem dem FC Barcelona gibt es hochkarätige Interessenten. Die Katalanen könnten bereits im Sommer ein Angebot abgeben und sind offenbar bereit, im Tausch einen eigenen Spieler anzubieten, damit die Ablöse nicht allzu hoch ausfällt.

Alaba ist gerade daran, seinen Berater zu wechseln. Der Vertrag mit Pini Zahavi wird in Kürze unterzeichnet. Der umtriebige Israeli wird in jüngster Zukunft wichtige Gespräche für seinen neuen Mandanten führen.

psc 24 März, 2020 10:04