Bei David Alaba gibt es jetzt eine Tendenz

Das Tauziehen um David Alaba geht weiter. Nun zeichnet sich eine Tendenz ab.

Laut einem Bericht des “kicker” deutet vieles darauf hin, dass der 28-jährige Österreicher beim FC Bayern bleiben wird und den Klub nicht verlässt. Dies trotz Gerüchten um grosses Interesse von Manchester City und einer Meldung, wonach sein Berater Pini Zahavi angeblich einen Wechsel zu PSG forcieren will. David Alaba scheint von diesen Herausforderungen nicht vollends überzeugt zu sein. Und seine vermeintlichen “Lieblingsklubs” Real Madrid und Barcelona haben nach Aussage von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness bei “DAZN” bislang nicht angekopft.

Alabas Vertrag in München läuft bis Juni 2021. Eine erste Verhandlungsrunde ist zwar gescheitert, während dem K.o.-Turnier in der Champions League in Lissabon, das die Bayern höchstwahrscheinlich bestreiten werden, sind aber weitere Gespräche zwischen der Bayern-Führung und Zahavi geplant.

psc 6 August, 2020 12:08