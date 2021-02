Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, besteht zwischen Alaba und Real Madrid eine mündliche Einigung über einen Vertrag bis 2025. Dem Defensivspezialist winkt bei den Madrilenen ein Jahresgehalt von 12 Mio. Euro. Unterschrieben ist allerdings noch nichts: Fünf weitere Vereine aus der Premier League bzw. Spanien haben ebenfalls Offerten hinterlegt.

Alaba ist noch in der Phase der Abwägung. Wann er gemeinsam mit seinem Management eine Entscheidung fällt, ist offen. Sie dürfte aber vor Saisonende fallen, damit er sich im Endspurt voll auf seine Aufgaben mit dem FC Bayern konzentrieren kann, wo er bis Ende Juni weiter unter Vertrag steht.

The ‘verbal agreement’ between David Alaba is until June 2025 for €12m per season. The pre-contract has not been signed yet, Real Madrid hope to complete the deal in the coming weeks.

Alaba received 5 different offers in the last 2 months from EPL and La Liga clubs. 🇦🇹 #Alaba https://t.co/cGI8s7cy0y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2021