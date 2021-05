David Alaba gräbt witzige Ribéry-Anekdote aus

David Alaba und Franck Ribéry formten beim FC Bayern jahrelang ein kongeniales Duo auf der linken Seite. Nachdem der Franzose schon seit zwei Jahren nicht mehr für die Münchner aufläuft, ist für Alaba nach dieser Saison ebenfalls Schluss. Zum Abschied packt er eine amüsante Anekdote aus.

Sie geht auf die Anfangszeiten Alabas bei den Bayern-Profis zurück. Damals hatte der mittlerweile 28-jährige Österreicher noch keinen Führerschein und liess sich jeweils von Ribéry chauffieren. Dieser stellte Alaba aber immer wieder Hindernisse in den Weg, wie der Verteidiger im klubeigenen Magazin “51” verrät: “Ich weiss noch, wie er mich ganz am Anfang immer mit dem Auto zum Abendessen abgeholt hat, als ich noch keinen Führerschein hatte. Jedes Mal parkte er an der Säbener Strasse woanders, immer musste ich ihn suchen.” Der Flügelflitzer machte aus “allem einen Spass”, meint Alaba weiter.

Die Wege trennten sich vor zwei Jahren. Ribéry spielt seither für die AC Fiorentina, wobei sein Vertrag zum Saisonende ausläuft. Wie auch jener von Alaba in München, der sich nach insgesamt 13 Jahren verabschiedet und zu Real Madrid wechselt.

psc 6 Mai, 2021 19:24