Dayot Upamecano macht Druck und stellt den Bayern ein Ultimatum

Der FC Bayern möchte Abwehrspieler Dayot Upamecano unbedingt langfristig binden. Die Vertragsgespräche laufen seit einiger Zeit, bislang gab es allerdings keinen Durchbruch. Nun steht ein Ultimatum von Spielerseite her im Raum.

Der 27-jährige Innenverteidiger befindet sich in einer ausgezeichneten Verhandlungssituation: Sein aktueller Kontrakt läuft zum Saisonende aus. Zahlreiche Topklubs wie Real Madrid oder Paris St. Germain umgarnen ihn, was die Bayern unter Druck setzt. Laut "kicker" hat Upamecano den Bayern nun durchblicken lassen, dass keine weiteren Verhandlungen notwendig sind. Heisst im Umkehrschluss: Entweder akzeptieren die Münchner die aktuellen Forderungen des Franzosen oder dieser wird sich anderweitig orientieren.

Offenbar wären Real und PSG bereit, jenes Salär zu bieten, das der Nationalspieler fordert. Ob es auch die Bayern tun, bleibt abzuwarten. Ab dem 1. Januar kann Upamecano auch ohne Zustimmung der Bayern konkrete Vertragsgespräche mit anderen Vereinen führen. Sogar eine Unterschrift für einen Kontrakt ab 1. Juli 2026 wäre dann theoretisch möglich.

Die Münchner hoffen weiterhin, dass sie sich letztlich mit Upamecano einigen.

Peter Schneiter 12 Dezember, 2025 09:55