Dayot Upamecano fällt ein Zwischenfazit über Zeit bei Bayern

Seit mittlerweile gut vier Monaten steht Dayot Upamecano offiziell beim FC Bayern unter Vertrag. Zeit für ein Zwischenfazit.

Der französische Innenverteidiger hat bei den Münchnern unter Julian Nagelsmann den angestrebten Stammplatz sofort erobern können. In 16 Pflichtspielen lief er bislang auf. Upamecano ist mit dem Start beim deutschen Rekordmeister denn auch zufrieden. Es fühle sich “sehr gut an”, sagt er im Interview mit “Spox” und “Goal”. “Zu Beginn bei einem neuen Verein ist es nie einfach. Aber ich kannte den Trainer und das war ein Vorteil. Vieles von dem, was wir in Leipzig gespielt haben, hat er auch bei Bayern umgesetzt – nur besser. Das hat es einfach gemacht”, so der 23-Jährige weiter.

“Als Verteidiger” gefalle ihm an Trainer Julian Nagelsmann insbesondere, “dass ich unter ihm auch nach vorn spielen und mal ein Risiko eingehen darf. Und wir sind flexibel, was Dreier- oder Viererkette angeht. Das kommt ganz auf den Gegner an.”

Upamecano war der teuerste Sommertransfer der Bayern. Er kostete rund 42,5 Mio. Euro und steht bis 2026 unter Vertrag.

psc 11 November, 2021 11:36