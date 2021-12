Der FC Bayern steigt ins Rennen um Denis Zakaria ein

Dies berichtet der in der Regel gut informierte Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter. Demnach ist der FC Bayern nun ebenfalls ins Rennen um Denis Zakaria eingestiegen. Allerdings seien auch noch weitere Top-Klubs bemüht, den Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Denis Zakaria has received many approaches in the last weeks, out of contract in 2022. He recently changed his agent – Bayern have joined the race, also Liverpool asked for information since he’s with Hasan Cetinkaya. 🔴 #transfers

Juventus and Barça still interested. Open race. pic.twitter.com/UfMrr0AOWs

