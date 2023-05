Der Stand im Xhaka-Poker - und welche Rolle Bayern spielt

Die Zeichen verdichteten sich zuletzt, dass Granit Xhaka den FC Arsenal verlassen wird. Wohl zurück in die Bundesliga, wo ihn Bayer Leverkusen will. Ausgerechnet der FC Bayern könnte nun für ein Problem sorgen.

Granit Xhaka wird den FC Arsenal wohl trotz noch gültigen Vertrages bis 2024 vorzeitig verlassen. Der Schweizer Nati-Star soll einen Wechsel zu Bayer Leverkusen forcieren. Wie der "kicker" vermeldet, haben sich die beiden Klubs aber noch nicht geeinigt und befinden sich derzeit in Verhandlungen. Demnach sollen die Gunners etwa 15 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler fordern.

An der Ablöse wird der Deal vermutlich nicht scheitern, dafür könnte es ein anderes Problem geben. Arsenal will Xhaka anscheinend erst ziehen lassen, wenn man einen Nachfolger in Aussicht hat. Wunschkandidat Declan Rice wird jedoch auch vom FC Bayern umworben; die Münchner sollen mit einer Delegation dafür sogar schon nach London gereist sein und bereit sein, West Ham Uniteds Forderungen zu erfüllen (4-4-2.ch berichtete). Käme es so, könnte der Xhaka-Deal mit Leverkusen möglicherweise ins Wanken kommen.

adk 30 Mai, 2023 18:00