DFB-Pokal: Der FC Bayern siegt – ohne Spielunterbruch

Der FC Bayern gewinnt auf Schalke mit 1:0 und steht im Halbfinale des DFB-Pokals.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Joshua Kimmich, der den verletzten Jérôme Boateng in der Innenverteidigung ersetzt, in der 40. Minute im Anschluss an einen Eckball.

Aufreger auf dem Platz gibt es durchaus einige, Schalke kommt auch zu seinen Chancen, kann aber keine nützen. Neben dem Platz bleibt es auf den Tribünen während 90 Minuten eher ruhig. Nach den HAss-Plakaten am Wochenende sind zwar erneut Transparente zu sehen, allerdings keine, die zu Spielunterbrüchen oder gar einem Abbruch führen.

psc 3 März, 2020 22:38