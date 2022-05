DFB verkündet Sperre für Coman

Kingsley Coman hat seitens des DFB eine Sperre von drei Spielen verpasst bekommen. Der Franzose sah beim 2:2 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart die Rote Karte.

Das Sportgericht des DFB hat Kingsley Coman im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den VfB Stuttgart nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von drei Pflichtspielen (Meisterschafts- und/oder DFB-Pokalspiele) belegt.

Damit wird der Flügeflitzer dem FC Bayern am letzten Bundesliga-Spieltag in Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) sowie in der ersten Runde im DFB-Pokal und beim Auftakt der neuen Saison fehlen. Coman hatte Gegenspieler Konstantinos Mavropanos eine Backpfeife verpasst.

adk 10 Mai, 2022 13:18