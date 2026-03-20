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Wegen Bryan Zaragoza

Die AS Roma muss den Bayern vielleicht eine Strafe zahlen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 17:11
Die AS Roma muss den Bayern vielleicht eine Strafe zahlen

Die AS Roma muss dem FC Bayern im Sommer eine Strafzahlung abdrücken, falls die Giallorossi den ausgeliehenen Flügelstürmer Bryan Zaragoza nicht fix übernehmen.

Der 24-Jährige wechselte zu Beginn dieses Jahres auf Leihbasis nach Rom. Dort kommt er bislang allerdings überhaupt nicht zurecht: Er steht bei nur vier Ligaeinsätzen über insgesamt 135 Spielminuten. Dazu kommen zwei Einsätze in der Europa League. Dies hört sich nicht danach an, dass der Serie A-Klub die Kaufoption in Höhe von 13 Mio. Euro ziehen wird. Diese ist allerdings mit einer gewissen Pflicht verbunden: Laut «calciomercato.com» müssen die Römer den Bayern 500’000 Euro Kompensation zahlen, falls die definitive Übernahme von Zaragoza nicht erfolgt.

Diese Bedingung wurde beim Leihgeschäft Anfang Februar vereinbart. Für das halbe Jahr des Angreifers in der italienischen Hauptstadt flossen bereits 2 Millionen Euro. Diese Summe wird auf jeden Fall noch steigen. Die Frage ist, um welche Summe.

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