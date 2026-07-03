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Keine Übernahme durch Spurs

Die Bayern müssen João Palhinha zurückempfangen

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 10:12
Die Bayern müssen João Palhinha zurückempfangen

Der portugiesische Mittelfeldspieler João Palhinha kehrt definitiv erst einmal zum FC Bayern zurück.

Tottenham, das über eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen verfügt, wird diese laut «The Sun» definitiv nicht aktivieren. Zu einer Nachverhandlung vonseiten der Spurs, zu der die Bayern durchaus bereit gewesen wären, wird es nicht kommen. Grund dafür sind die Verpflichtungen der beiden zentralen Mittelfeldspieler Mateus Fernandes (21, West Ham) und Sandro Tonali (26, Newcastle), die zu den Londonern stossen. Für Palhinha hat es im Kader keinen Platz mehr.

In der vergangenen Spielzeit zählte der Mittelfeldstratege bei Tottenham zu den Fixstartern. Er bestritt 45 Partien und erzielte dabei auch sieben Tore.

Beim FC Bayern konnte er sich zuvor nicht wie gewünscht in Szene setzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, es wird aber ein anderer Abnehmer gesucht. Eine Rückkehr zu Sporting gestaltet sich aus finanziellen Gründen kompliziert.

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