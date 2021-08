Die deutsche Fussball-Legende Gerd Müller ist tot

Der frühere deutsche Nationalstürmer und langjährige Bayern-Torjäger Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Dies gibt der FC Bayern bekannt. Gerd Müller ist am Sonntagmorgen verstorben. Der “Bomber der Nation” hatte in 427 Bundesliga-Spielen für den Rekordmeister 365 Tore erzielt und 101 Treffer vorbereitet. Bayern-Präsident Herbert Hainer sagt: “Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben.”

Vorstandsboss Oliver Kahn: “Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der grössten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fussballs sein. Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein.”

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller. Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

