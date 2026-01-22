Die Zukunft von Serge Gnabry ist geklärt

Serge Gnabry und der FC Bayern haben sich über eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt.

Laut einem Bericht des Social Media-Accounts «Krrish» wird der 30-jährige Angreifer in der kommenden Woche einen neuen Vertrag unterzeichnen. Die letzten Details wurden nun geklärt. Es handelt sich um einen Zweijahreskontrakt bis 2028. Gnabry akzeptiert dabei eine Reduzierung seines Basissalärs. Künftig kann er jährlich inklusive Boni bestenfalls rund 15 Mio. Euro kassieren. Zurzeit liegen seine Bezüge bei bis zu 22 Mio. Euro.

Die Berater haben dem neuen Kontrakt zugestimmt. Letztlich muss Gnabry mit seiner Unterschrift alles noch besiegeln. Dies könnte demnach in der kommenden Woche erfolgen. Sein Ziel war von Beginn weg der Verbleib in München, wo er seit Sommer 2017 spielt. Er nimmt trotz riesiger Konkurrenz in der Offensive nach wie vor eine wichtige Rolle ein und überzeugt durch seine Leistungen auf dem Platz.