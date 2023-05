Diese Abfindung soll Salihamidzic fürs Bayern-Aus erhalten

Die Zeit von Hasan Salihamidzic als Sportvorstand des FC Bayern ist vorbei. Dafür muss der Rekordmeister den Bosnier finanziell entschädigen.

Obwohl Hasan Salihamidzic beim FC Bayern noch im Besitz eines bis 2026 laufenden Vertrages war, trennen sich die Münchner vom 46-Jährigen. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg erhält der Manager sechs bis acht Mio. Euro als Abfindung.

News #Salihamidzic: Die Abfindung für ihn liegt zwischen 6-8 Millionen Euro. Er hatte einen Vertrag bis 2026. Hinzukommen unter anderem die Abfindungen für Kahn und Nagelsmann. @SkySportDE 🇧🇦 pic.twitter.com/PXYeViajDR — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 28, 2023

Und wenngleich sein Aus bereits vor dem Meisterfinale in Köln besiegelt war, trat er seine letzte Reise mit dem FC Bayern an -gekrönt mit dem Titel. "Es war ein besonderer Tag. Ich habe mit der Mannschaft schon ein paar Bierchen getrunken. Das hat auch wirklich Spass gemacht", erklärt er gegenüber der "Bild": "Es hat mich natürlich getroffen! Es war sehr emotional. Für mich ist das alles sehr, sehr schwer. Aber ich bin trotzdem irgendwie stolz auf diese Reise mit dem FC Bayern, die ich machen durfte. Ich habe ja nichts Böses gemacht, sondern immer meine Arbeit. Deswegen habe ich ganz klar gesagt: Ich fahre mit. Und nach dem Spiel habe ich der Mannschaft in der Kabine gesagt, dass ich stolz auf sie bin."

adk 28 Mai, 2023 15:41