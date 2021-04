Überraschung: Dimitri Oberlin steht im Bundesliga-Kader der Bayern

Die Verletzungswelle beim FC Bayern hat für den Schweizer Stürmer Dimitri Oberlin positive Folgen: Der 23-Jährige steht für das Bundesliga-Spiel der Münchner gegen Union Berlin am Samstag im Kader der Profis.

Trainer Hansi Flick könnte beim Heimspiel gegen die Eisernen also auf den schnellen Stürmer zurückgreifen. Oberlin unterschrieb beim FC Bayern Ende Januar einen Vertrag bis Saisonende. Der Angreifer ist aber primär für die zweite Mannschaft vorgesehen, wo er bislang zehn Spiele bestritt (1 Tor). Wie so häufig im Fussball geht es nun auch in diesem Fall schnell. Wegen der vielen Ausfälle im Team figuriert Oberlin laut “kicker” im Aufgebot gegen Union.

Beim FC Basel sammelte der Stürmer in der Vergangenheit bereits Erfahrungen in der Champions League. 2018 bestritt der Kumpel von Breel Embolo auch ein Länderspiel für die Schweizer Nati.

psc 9 April, 2021 16:30