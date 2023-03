Djibril Sow mit der Hand Gottes, Yann Sommer nicht wie gegen PSG

An diesem Samstag zogen wieder zahlreiche Schweizer Legionäre ihre Kreise. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Remo Freuler (Nottingham Forest): Verpasste in den letzten Monaten nur wenige Sekunden, so war es an diesem Wochenende nicht. Remo Freuler und seine Mitstreiter kassierten eine 1:3-Niederlage bei Tottenham. Hatte keine herausragenden Szenen und verliess das Feld 20 Minuten vor Schluss.

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): Sorgte beim enttäuschenden 1:1 gegen Stuttgart nach etwa einer halben Stunde mit einem absichtlichen Handspiel für viel Aufregung. Djibril Sow erhielt dafür aber keine Gelbe Karte. Hatte vor dem Frankfurter 1:0 einen Fernschuss parat, der entscheidend abgeblockt wurde. Liess sich dann wiederum beim Gegentor im Mittelfeld zu leicht abhängen. Kurz vor Ende wurde Sow ausgewechselt.

FC Bayern – FC Augsburg 5:3 (4:1)

Die Partie war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Yann Sommer kassierte das frühe 0:1 ins kurze Eck. Nach einer Stunde stand der Münchner Goalie wieder im Mittelpunkt, als er einen Fernschuss nur abprallen lassen konnte, abseits davon rannte de Ligt einem Gegenspieler in die Hacken. Den fälligen Penalty musste Sommer passieren lassen. Zögerte ausserdem bei einem hohen Ball, war kurz vor Ende aber immerhin nicht wie gegen PSG sicher beim Rauskommen.

Augsburgs Ruben Vargas kam in der zweiten Halbzeit in die Partie und gab zehn Minuten nach seiner Einwechslung einen sehr guten Gewaltschuss ab, der allerdings knapp über die Latte ging. Ansonsten war von ihm nicht allzu viel zu sehen.

Edimilson Fernandes (Mainz 05): Stand beim 1:1 bei der Hertha wie gewohnt in der Startelf und verteidigte hinten links in der Dreierkette. Lieferte eine starke Partie, weil er auch noch oft auf die rechte Seite auswich. Der eigentliche Captain Silvan Widmer wurde wieder nur eingewechselt.

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach): Verlor mit 0:3 in Leipzig. Nico Elvedi agierte schon nach einer Viertelstunde unglücklich, als er einen Eckball unfreiwillig verlängerte, die Aktion allerdings ohne Folgen blieb. Ansonsten gewohnt passsicher, was heute aber nicht unbedingt von Wert war.

aoe 11 März, 2023 17:46