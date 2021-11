Doku enthüllt: So lief das Boateng-Aus beim FC Bayern

Jérôme Boateng musste den FC Bayern im vergangenen Sommer verlassen, obwohl er einer Vertragsverlängerung wohl zugestimmt hätte. Die “Amazon”-Doku “Behind the Legend” enthüllt nun, was hinter den Kulissen ablief.

Tatsächlich hatte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic den 33-jährigen Innenverteidiger unmittelbar vor dem Champions League-Viertelfinalhinspiel der Bayern gegen Paris St. Germain (2:3) im April darüber informiert, dass der auslaufende Kontrakt nicht verlängert wird. In der Doku rechtfertigt der Bayern-Verantwortliche sein Vorgehen und liefert auch Hintergründe: “Bei Bayern München entscheiden wir in der Gruppe, nicht nur eine Person. Dass das nun so nach aussen drang, dass ich den nicht möchte, ist totaler Schwachsinn.”

Salihamidzic führt aus: “Ich wusste an dem Tag, dass er nicht spielt. Und hab gedacht, er muss jetzt die Wahrheit erfahren und habe es ihm gesagt. Er hat zwei Kinder, Familie, er muss planen. Es war für mich wichtig, dass er das erfährt.” Boateng hat die Entscheidung und auch den Zeitpunkt und die Art der Überbringung eher nicht so gemocht, wie er in der Doku ebenfalls verrät: “Ich finde es ein bisschen unglücklich. Die Art und Weise geht sicherlich auch besser. Aber ja, so ist das.”

Nach seinem Aus in München ist Boateng im Sommer zu Olympique Lyon gewechselt.

psc 2 November, 2021 19:26