Douglas Costa wird einem Premier League-Klub angeboten

Weil Douglas Costa beim FC Bayern bislang kaum zum Zug kommt, ist ein neuerlicher Wechsel möglich. Der brasilianische Flügelflitzer wird bereits einem Premier League-Klub angeboten.

Nach Angaben des “Daily Telegraph” ist der 30-Jährige ein Thema bei Wolverhampton. Dort sucht man einen neuen Stürmer und will noch in diesem Monat aktiv werden. Willian José von Real Sociedad steht im Fokus, ein Thema soll aber auch Douglas Costa sein.

Der quirlige Flügelflitzer ist noch bis 2022 an Juventus gebunden. Die Turiner sind mit seiner Entwicklung in München, wo er es unter Hansi Flick zuletzt nicht einmal mehr in den Kader geschaffte hatte, unzufrieden. Deshalb wird über einen neuerlichen Transfer spekuliert.

psc 21 Januar, 2021 10:19