Drastische Zuschauerbeschränkungen in Bayern – Söder will Impfpflicht für Fussballer

Der Freistaat Bayern beschliesst eine umfassende Verschärfung der Coronamassnahmen. Betroffen davon ist auch der Fussball.

So werden in Stadien und Sportstätten in Bayern wieder drastische Zuschauerbeschränkungen eingeführt: Die Auslastung wird auf maximal 25 Prozent beschränkt werden, wie Ministerpräsident Markus Söder am Freitag auf einer Pressekonferenz ankündigte. In der Münchner Allianz Arena werden demnach noch knapp 19’000 Zuschauer zugelassen. Für diese soll zudem die 2GPlus-Regel gelten – also Impfung und Testung. In sogenannten Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 müsse laut Söder “alles geschlossen werden” – auch die Sportveranstaltungen. Dieser sprach sich zudem erneut für das 2G-Modell für Fussballprofis ein. Dies sei “sinnvoll”.

psc 19 November, 2021 14:23