Drei englische Topklubs schielen auf Bayern-Youngster Jamal Musiala

Jamal Musiala ist einer jener Spieler, der es aus der Nachwuchsabteilung der Bayern auf Anhieb ins Profiteam zu schaffen scheinen. Mit 17 Jahren geniesst er bereits das Vertrauen von Trainer Hansi Flick und soll bald verlängern. Gleich drei englische Spitzenklubs schielen aber auf den Youngster.

Laut “Daily Mail” würden sich Manchester City, Manchester United und Liverpool gerne mit Musiala verstärken. Der Mittelfeldspieler wurde während acht Jahren in der Nachwuchsabteilung Chelseas ausgebildet, ehe er sich im Sommer 2019 den Bayern anschloss. Dort machte er weitere Fortschritte und wurde in dieser Saison inzwischen bereits achtmal in der 1. Bundesliga eingesetzt. Dabei gelangen ihm drei Tore.

Laut “Sport Bild” winkt dem Spielmacher mit seinem 18. Geburtstag am 26. Februar des kommenden Jahres direkt eine lukrative Vertragsverlängerung. Damit wollen die Bayern verhindern, dass Musiala den Weg zurück auf die Insel geht. Die Chancen stehen wohl gut. Die interessierten Premier Ligisten drohen hingegen leer auszugehen.

psc 16 Dezember, 2020 09:15