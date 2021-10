Drohende Haftstrafe: Lucas Hernandez muss erst einmal warten

Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez muss weiterhin warten, ob er am 28. Oktober tatsächlich eine Haftstrafe antreten muss.

Der 25-jährige Franzose reiste am Montag freiwillig einen Tag früher als ursprünglich angesetzt nach Madrid und erfuhr dort beim zuständigen Strafgericht, dass er spätestens in zehn Tagen eine sechsmonatige Haft antreten müsse, da er gegen eine Kontaktsperre zu seiner heutigen Frau missachtet hatte. Das ursprüngliche Urteil wurde 2019 ausgesprochen. Lucas Hernandez hofft nun mit einer Berufung erfolgreich zu sein. Ein Sprecher der Gerichtsverwaltung in Madrid teilte am Dienstag der “Deutschen Presse-Agentur” mit, dass es noch keinen Termin für die Entscheidung des Landgerichts gebe. und es sei fraglich, ob dies vor dem 28. Oktober geschehe.

psc 19 Oktober, 2021 12:58