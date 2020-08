Das Duell Alphonso Davies gegen Messi verspricht einiges

Am Samstag steht der Champions League-Knüller zwischen dem FC Bayern und Barcelona an. Es kommt wohl auch zum Generationen-Duell Alphonso Davies gegen Lionel Messi.

Der argentinische Superstar der Katalanen ist auf dem Platz zwar überall anzutreffen, spielt aber grundsätzlich auf der rechten Angriffsseite. Und dort wir er auf Alphonso Davies treffen, dessen kleine Blessur ihn wohl nicht an einem Einsatz hindert. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge freut sich bereits auf das Duell, wie er am Donnerstag vor dem Abflug nach Lissabon gegenüber “Sky” durchsickern lässt: “Alphonso hat eine tolle Saison gespielt und wurde zurecht zum Newcomer des Jahres gewählt. Sollte Messi auf seiner linken Seite spielen, wird sich Alphonso um ihm kümmern. Das wird eine schwere aber interessante Aufgabe. Weil Davies in dieser Saison nicht oft ausgedribbelt oder überlaufen wurde.”

Der kanadische Youngster hat sich auf der linken Abwehrseite der Bayern in dieser Saison festgespielt und überzeugt insbesondere durch seinen Speed und die Zweikampfstärke sowohl im offensiven wie auch defensiven Bereich.

psc 13 August, 2020 15:54