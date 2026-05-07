Dusan Vlahovic wartet auf ein Signal aus München

Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic klärt in diesen Wochen seine sportliche Zukunft: Sein Vertrag bei Juventus läuft Ende Juni aus. Die Turiner bemühen sich um eine Vertragsverlängerung. Allerdings schielt der 26-Jährige auf ein Engagement beim deutschen Rekordmeister.

Die Münchner suchen tatsächlich einen Nachfolger für Leihstürmer Nicolas Jackson, der den Klub im Sommer wieder verlassen wird. Vlahovic ist ein Kandidat. Laut «Gazzetta dello Sport» könnten die beiden Parteien zeitnah in konkrete Verhandlungen eintreten.

Juve ist da schon weiter: Die Alte Dame bietet Vlahovic eine Verlängerung um zwei Jahre bis 2028 an. Allerdings würde das aktuelle Jahresgehalt von zwölf auf rund sechs bis sieben Millionen Euro gekürzt. Dies entspricht nicht unbedingt den Wünschen des Stürmers.

Mit dem FC Barcelona könnte sich noch ein weiterer Topklub einmischen. Da der Vertrag Vlahovics demnächst ausläuft, ist er in einer glänzenden Verhandlungsposition. Juve will aber angeblich bis Ende Mai Klarheit.