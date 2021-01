Einigung erzielt: Bayern-Stürmer Zirkzee zieht es nach Italien

Der Deckel ist drauf: Der FC Bayern und Serie A-Klub Parma Calcio einigen sich über eine Leihe von Stürmer Joshua Zirkzee.

Der 19-jährige Niederländer wird für den Rest der Saison an den italienischen Erstligisten ausgeliehen. Parma sichert sich laut Transferexperte Fabrizio Romano ausserdem eine Kaufoption, die im Bereich von 10 bis 15 Mio. Euro liegen soll. Zirkzee zeigte bei den Bayern in der vergangenen Saison vielversprechende Auftritte. In dieser Saison ist er in der Hierarchie der Stürmer aber weit nach hinten gefallen und kam kaum noch zum Zug. Deshalb forcierte er einen Transfer, der nun in Kürze offiziell über die Bühne gehen wird.

Everton mischte ebenfalls lange Zeit mit, geht aber leer aus, da Zirkzee in Parma grössere Einsatzchancen sieht.

psc 29 Januar, 2021 13:31