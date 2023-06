Eintracht feilscht mit den Bayern um Ablöse von Dino Toppmöller

Eintracht Frankfurt will Bayerns Assistenztrainer Dino Toppmöller unter Vertrag nehmen, der seit dem Rauswurf von Julian Nagelsmann zwar nicht mehr an der Säbener Strasse arbeitet, aber noch bis 2024 unter Vertrag steht. Es wird um die Ablöse gefeilscht.

Laut "Bild" fordert der deutsche Rekordmeister eine Ablöse in Höhe von 500'000 Euro für Toppmöller. Letztlich könnte es aber zur Einigung für ungefähr die Hälfte kommen. Nach dem Abschied von Oliver Glasner nach dem verlorenen Pokalfinale will die Eintracht den neuen Trainer für die kommende Saison rasch präsentieren. Bislang deutet alles darauf hin, dass es Toppmöller wird. Für den 42-Jährigen wäre es der erste Cheftrainer-Job in der Bundesliga, nachdem er bislang bei den Bayern und zuvor auch RB Leipzig als Assistenztrainer von Nagelsmann fungierte.

Profimannschaften trainierte er aber schon. So war er in der Vergangenheit während drei Jahren für den luxemburgischen Erstligisten F91 Düdelingen verantwortlich.

psc 5 Juni, 2023 10:43