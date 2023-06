Endlich fix: FC Bayern verkündet Transfer von Konrad Laimer

Der FC Bayern bestätigt den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Konrad Laimer wurde unter Vertrag genommen.

Der 26-jährige Österreicher wechselt ablösefrei von RB Leipzig zu den Münchnern und unterzeichnet einen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2027. "Wir freuen uns, Konrad Laimer verpflichtet zu haben. Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns - und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern", sagt Bayerns neuer Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zum Wechsel des Mittelfeldspielers.

Für Laimer geht nach eigener Aussage ein Traum in Erfüllung: "Der FC Bayern ist einer der grössten Clubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten."

psc 9 Juni, 2023 10:21