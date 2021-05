Engländer berichten: FC Bayern voll im Rennen um Jadon Sancho

Bislang wurde im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel von BVB-Star Jadon Sancho vor allem die Premier League als potentielles Ziel ins Spiel gebracht. Offenbar könnte aber auch bundesligainterner Wechsel zum Thema werden, wenn es nach dem FC Bayern geht.

Laut einem Bericht des “Telegraph” bekunden die Münchner ebenfalls Interesse am 21-jährigen Angreifer von Ligakonkurrent Dortmund. Allerdings: Die Ablöseforderung soll zwischen 85 und 100 Mio. Euro liegen. Die bisher von der Säbener Strasse kolportierten Aussagen deuten nicht darauf hin, dass der frisch gekürte Meister in diesem Sommer für einen einzelnen Neuzugang Investitionen in dieser Grössenordnung tätigen wird. Zudem stellt sich auch die Frage, ob der BVB einen Sancho-Verkauf an den ligainternen Rivalen überhaupt durchwinken würden.

Festzuhalten bleibt bisher einzig, dass noch nichts entschieden ist. Sancho steht in Dortmund bis 2023 unter Vertrag. Angeblich bereitet mit Manchester United ein erster Premier Ligist ein konkretes Angebot vor. Ob dieses den Ansprüchen des BVB und letztlich auch des Spielers selber genügt, bleibt abzuwarten. Ebenso was hinter dem angeblichen Interesse des FC Bayern steckt.

psc 10 Mai, 2021 10:52