Englisches Gigantenduell um Jeremy Jacquet

Um den begehrten Jeremy Jacquet ist auf der englischen Insel offenbar ein Duell der Giganten entbrannt. Ein anderer Klub soll sich derweil aus dem Rennen so gut wie verabschiedet haben.

Es bleiben nur noch wenige Tage, um den Blockbusterdeal um Jeremy Jacquet einzufädeln. Ob das gelingen wird? Es kann in jedem Fall schon mal festgehalten werden, dass der Innenverteidiger von Stade Rennes heiss begehrt ist.

Nach Informationen des Journalisten Fabrizio Romano ist der Kampf um Jacquet noch lange nicht vorbei. Aus der Premier League befinden sich sowohl Liverpool als auch Chelsea in Verhandlungen mit Rennes über einen allfälligen Transfer.

Mit dem ebenfalls interessierten FC Bayern soll sich ein Verein derweil so gut wie ausgeklinkt haben. Ein Wechsel nach München gelte als eher unwahrscheinlich. Es kommt also zum englischen Gigantenduell um den 20-Jährigen, der sich mit Chelsea zumindest schon mal über einen Wechsel einig sein soll.

Die güldene Frage in diesem Fall ist, ob Rennes seinen Starverteidiger noch in diesem Winter ziehen lassen wird. Die Franzosen wollen Jacquet eigentlich erst im Sommer abgeben – aber bekanntermassen hat jeder Spieler seinen Preis.

Chelsea soll ein erstes Angebot über 50 Millionen Euro vorbereiten, das bisher aber wohl noch nicht nach Frankreich übermittelt wurde. Zuletzt war davon die Rede, dass Rennes bis zu 70 Millionen Euro Ablöse für Jacquet aufruft.