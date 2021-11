Enthüllung: Bayern hat ein Barça-Angebot für Kingsley Coman abgelehnt

Kingsley Coman besticht durch seine Dynamik, Geschwindigkeit und auch Torgefährlichkeit, die er über den Flügel entfalten kann. Seine Qualitäten sind auch dem FC Barcelona längst aufgefallen. Bereits seit Sommer bemühen sich die Katalanen offenbar um den 25-jährigen Nationalspieler.

Trotz grossen finanziellen Problemen hat Barça laut “Sport” in der Transferperiode des vergangenen Sommers in München angeklopft und wollte Coman an Land ziehen. Vorgeschlagen wurde ein leichter zu finanzierendes Leihgeschäft. Darauf ging man an der Säbener Strasse aber überhaupt nicht ein. Letztlich war ein Abgang des französischen Nationalspielers nie ernsthaft ein Thema.

Interesse bekundet der FC Barcelona am Flügelflitzer aber weiterhin. In die Karten spielt dem spanischen La Liga-Klub die Tatsache, dass die Gespräche zwischen Coman und dem deutschen Rekordmeister hinsichtlich einer Vertragsverlängerung weiterhin stocken und aktuell sogar komplett unterbrochen wurden.

Der Angreifer ist noch bis 2023 an die Bayern gebunden. Sollte er bis Sommer nicht verlängern, könnte ein Transfer im kommenden Sommer aber zu einem sehr konkreten Thema werden. Barça könnte dann wieder mitmischen.

psc 18 November, 2021 17:20