Enthüllung: Der FC Bayern hat bei Kai Havertz angeklopft

Der FC Bayern befasste sich in diesem Sommer bei der Suche nach Verstärkungen zeitweise auch mit Kai Havertz.

Nach Angaben von “Sport 1”-Reporter Kerry Hau war der Chelsea-Legionär an der Säbener Strasse ein Thema. So sollen die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Berateragentur Roof kontaktiert und sich “nach der Situation und den Plänen von Kai Havertz” erkundigt haben. Angeblich hätten sich die Bayern sogar vorstellen können, Robert Lewandowski in ein Tauschgeschäft mit dem 23-Jährigen zu verwickeln.

Dazu kam es bekanntlich nicht. Der polnische Torjäger wollte unbedingt nach Barcelona und setzt seinen Willen auch durch. Havertz seinerseits plant weiterhin in London, wo er bis 2025 unter Vertrag steht. Da er bei Chelsea eine zentrale Rolle einnimmt, ist ein Transfer auf absehbare Zeit ohnehin unwahrscheinlich.

psc 12 August, 2022 10:58