Entscheidung gefallen: Bayern geht bei Florian Neuhaus leer aus

Der FC Bayern geht bei etwaigen Bemühungen um Gladbach-Profi Florian Neuhaus im Sommer ziemlich sicher leer aus.

Nach Angaben von “Sport 1” deutet wenig auf einen Wechsel des 23-Jährigen nach München hin. Zunächst einmal sieht sich Neuhaus gar nicht zu einem Wechsel forciert. Er fühlt sich bei Gladbach wohl und könnte mindestens noch eine weitere Saison in der Fohlenelf anhängen – auch wenn er Berichten zufolge über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 40 Mio. Euro verfügt.

Sollte Neuhaus aber bereits in diesem Sommer wechseln, ist der FC Bayern offenbar nicht in der Pole Position. Vielmehr würde der Mittelfeldprofi zunächst wohl andere Topklubs in Betracht ziehen.

Unklar ist noch, wie gross das Interesse aus München an ihm überhaupt ist. Die Entwicklung des deutschen Nationalspielers wird zwar verfolgt, konkrete Schritte in Richtung Transfer wurden bisher aber nicht unternommen. Auch wurde er von den Bayern-Klubbossen – im Gegensatz beispielsweise zu Leipzigs Verteidiger Dayot Upamecano – öffentlich bislang nicht angesprochen.

Neuhaus’ Teamkollege Denis Zakaria könnte im Sommer eher ein Thema für den Rekordmeister sein.

