Entscheidung gegen Dantas: Bayern wird Kaufoption nicht ziehen

Mittelfeldtalent Tiago Dantas ist noch bis zum Ende der laufenden Saison von Benfica Lissabon an den FC Bayern verliehen. Dass der Portugiese darüber hinaus in München bleiben wird, ist unwahrscheinlich.

Der FC Bayern wird die im Leihvertrag enthaltene Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro für Tiago Dantas nicht ziehen. Das berichtet “Sport1”. “Tiago ist ein Ausnahmekönner. […] Tiago hat seine eigene Identität, er ist ein spannender Spieler”, lobte Bayern-Coach Hansi Flick den 20-Jährigen zuletzt noch in den höchsten Tönen. Die weiteren Verantwortlichen beim Rekordmeister scheinen aber anderer Meinung zu sein.

Dantas wird, sofern es beim derzeitigen Entschluss bleibt, nach der Saison zurück in seine Heimat zu Benfica Lissabon kehren. Seit Anfang Januar ist Dantas für die Profis des FC Bayern spielberechtigt und stand beim 5:2-Sieg gegen Mainz 05 am 3. Januar erstmals im Profi-Kader. Am vergangenen Wochenende musste der Youngster wieder für die Zweitvertretung gegen den TSV 1860 München (0:2) antreten.

adk 11 Januar, 2021 12:30