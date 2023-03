Erdin Terzic gerät vor Bundesliga-Topspiel bei Tuchel ins Schwärmen

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic lobt den neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga in höchsten Tönen.

Am Samstagabend kommt es zum Direktduell zwischen den Tabellenführern der Bundesliga. Ein möglicherweise wegweisendes Spiel im Titelrennen. Terzic kann über Tuchel, der auch über eine Vergangenheit beim BVB verfügt, nur Positives sagen: «Ich freue mich, Thomas Tuchel begrüssen zu dürfen, weil es zeigt, dass ich auf absolutem Top-Niveau arbeiten kann. Er hat nicht nur hier herausragende Arbeit gezeigt, sondern hatte auch in Paris eine sehr erfolgreiche Zeit. Bei Chelsea hat er sich innerhalb weniger Monate eine spielstarke Mannschaft zusammengeformt.»

Der Trainerwechsel bei den Bayern hat auch Konsequenzen für die Spielvorbereitung der Dortmunder, wie Terzic klarstellt: «Natürlich verändert das was in der Vorbereitung. Was sich nicht verändert hat, ist, dass sie weiterhin einen Top-Trainer auf der Bank und eine Top-Mannschaft haben. Ich habe mir die ersten sechs Spiele von Tuchel beim FC Chelsea angesehen. Wir wissen aber, dass die Bayern besonders zu Hause und besonders gegen uns eine Top-Leistung zeigen wollen.»

Positiv für den BVB-Coach ist, dass sich das Lazarett während der Länderspielpause deutlich gelichtet hat. Die zuletzt verletzten oder angeschlagenen Gregor Kobel, Julian Brandt, Salih Özcan, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko stehen allesamt wieder zur Verfügung.

Sicherlich ausfallen werden lediglich Giovanni Reyna und Thomas Meunier. Fraglich sind Nico Schlotterbeck und Jamie Bynoe-Gittens.

