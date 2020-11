Das Erfolgsrezept von Manuel Neuer im Lockdown

Manuel Neuer zeigt sich bereits seit Wochen oder sogar Monaten in bestechender Form. Ein Erfolgsfaktor sind Privattrainings während dem Lockdown.

Im Frühling war Mannschaftstraining bekanntlich nicht mehr möglich. Neuer trainierte aber dennoch weiterhin mit Ball und goaliespezifisch. Wie die “Bild” berichtet, stellte er in seiner Villa am Tegernsee nämlich ein Tor in den Garten und trainierte täglich mit seinem Vertrauen Toni Tapalovic.

Als es dann wieder losging, war der 34-Jährige voll da und brauchte kaum Zeit wieder sein gewohntes Leistungsniveau zu erreichen. An seinem sehr guten Formzustand hat sich in den vergangenen Wochen nichts geändert, fast in jedem Spiel zeit der deutsche Nationalmannschaftskapitän Glanzpraden.

psc 27 November, 2020 10:42