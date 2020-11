Erfreuliche Nachrichten vom verletzten Joshua Kimmich

Joshua Kimmich erholt sich von seiner Knie-Operation. Die Fortschritte bei der Reha sind ermutigend.

Trainer Hansi Flick gab am Montag ein Update zum Gesundheitszustand des 25-Jährigen. Der Bayern-Coach führte aus: “Joshua ist von morgens bis abends hier und arbeitet auf sein Comeback hin und schwitzt. Für uns als Mannschaft ist er sehr wichtig.” Dabei strich Flick auch noch einmal die Wichtigkeit von Kimmich für die Mannschaft heraus: “Joshua ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen und sehr wichtig für die Mannschaft. Er hat in der Defensive sehr viele Ballgewinne und stellt eine gute Balance in der Mannschaft her. Bei Ballbesitz ist er in der Lage, die Kontrolle im Spiel zu haben. Er ist ein Spieler, der jeder Mannschaft guttut und wir hoffen, dass er bald wieder bei uns dabei ist. Er hat eine enorme Mentalität und ist für uns als Mannschaft sehr wichtig.”

Kimmich verletzte sich am 7. November beim 3:2-Sieg gegen Dortmund. Der Plan sieht vor, dass er im Laufe des Januars wieder einsatzbereit ist.

psc 30 November, 2020 16:47