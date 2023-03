Choupo-Moting fällt beim FC Bayern weiter aus

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss weiterhin auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten.

Der 33-jährige Angreifer konnte wegen Rückenproblemen seit gut einer Woche nicht mehr regulär trainieren und wird am Sonntag beim Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen nicht zum Einsatz gelangen. «Choupo wird ausfallen. Keine Chance, der Rücken macht so zu, dass er auf keinen Fall spielen kann», sagt Nagelsmann auf einer Pressekonferenz am Freitag. Wann Choupo-Moting wieder spielen kann, ist noch völlig offen: «Wir müssen mal gucken, wie er nächste Woche überhaut belastbar ist. Er hat einfach grosse Probleme im Rücken. Aktuell geht es nicht.»

Auch Youngster Mathys Tel, der ihn im Sturmzentrum ersetzen könnte, ist wegen Oberschenkelproblemen leicht angeschlagen. Ansonsten stehen Nagelsmann alle Spieler zur Verfügung.

psc 17 März, 2023 14:01