Erling Haaland gibt dem FC Bayern einen Korb

BVB-Stürmer Erling Haaland ist bereits mit 20 Jahren einer der Grossen im europäischen Fussball und wird von Topklubs heftig umgarnt. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass der norwegische Angreifer künftig nicht für den FC Bayern auflaufen wird.

Haaland wäre zwar als Lewandowski-Erbe auch alterstechnisch durchaus vorstellbar, doch laut “Sky” hat der Dortmunder Angreifer kein Interesse an einem bundesligainternen Wechsel. Sollte seine Zeit in Dortmund enden, zieht es ihn demnach entweder in die Premier League oder zu einem der spanischen Topklubs.

Der Youngster ist vorerst noch bis 2024 an den BVB gebunden. Ab Sommer 2022 greift eine Ausstiegsklausel, die im Bereich von 75 bis 100 Mio. Euro liegen soll. Real Madrid und Manchester United gelten derzeit als heisseste Anwärter auf einen künftigen Wechsel.

psc 9 März, 2021 10:51