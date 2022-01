Erling Haaland macht Sturmrivale Lewandowski ein dickes Kompliment

Robert Lewandowski wurde jüngst von der FIFA zum Weltfussballer des Jahres kürt. Eine Entscheidung, mit der sein Sturmrivale Erling Haaland völlig einverstanden ist.

Im Gespräch mit “Viaplay” betont der Norweger, dass Lewandowski auch aus seiner Sicht der Beste des vergangenen Jahres war. “Wenn es um das letzte Jahr geht, muss ich eigentlich Lewandowski sagen. Er wäre die Nummer eins”, sagt Haaland zur Frage nach dem besten Spieler des Jahres 2021. Auch bei den Nummern 2 und 3 denkt der BVB-Angreifer an andere Stürmer. Einerseits an Lionel Messi, der für ihn weiterhin ein Phänomen ist und dann auch an Karim Benzema, der aus seiner Sicht “auch grossartig” war. In den Kreis dieser grossen Drei sieht sich Haaland im Jahr 2021 noch nicht. Natürlich will er aber dahin kommen.

Wegen einer Oberschenkelverletzung muss Haaland derzeit kürzertreten. Er kündigte aber an, bald wieder zurück zu sein.

