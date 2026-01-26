Ex-Bayern-Profi Rafinha ist ab sofort Sportdirektor

Der frühere Bayern-Verteidiger Rafinha startet seine neue Karriere und wird in der Heimat Sportdirektor.

Der FC São Paulo verpflichtet den 40-Jährigen für die entsprechende Funktion. Für Rafinha ist es der erste Job als Funktionär. Noch bis im März war er als Spieler aktiv.

Der Aussenverteidiger legte in Europa eine lange und erfolgreiche Karriere hin. Zunächst lief er zwischen 2005 und 2010 während fünf Jahren für Schalke 04 auf. Danach folgen Engagements in Genua und zwischen 2011 und 2019 bei den Bayern.

Für São Paulo lief er im Anschluss ebenfalls noch als Spieler auf. Nun übernimmt er dort eine neue Rolle, wie der Klub am Montag bestätigt.

«Es ist eine Herausforderung für mich. Ich bin im Fussball aufgewachsen, ich liebe dieses Umfeld, und wenn São Paulo mich ruft, ist das wie eine Berufung. Ich werde die Verbindung zwischen Trainerstab und Vorstand sein und jeden Tag mit den Spielern zusammen sein, im Training und auf Auswärtsreisen», sagt Rafinha.